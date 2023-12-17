Bursa'da dehşete düşüren olay! Pansuman yaptığı sevgilisine 21 gün cinsel istismarda bulundu
Bursa Osmangazi'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Alzehimer hastası annesi ve sevgilisi F.O. ile yaşayan adam, arkadaşı Recep Özaslan'ı eve çağırdı. Ancak sevgilisi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle eve gelen dostuna kurşun yağdırdı. Cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sardı. 7 kurşunla yaraladığı sevgilisine de pansuman yapıp, 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.
Korku filmlerini aratmayan olay 22 Haziran'da Osmangazi'de yaşandı. İlyas Sarıkaya isimli kişi mahalle arkadaşı olan Recep Özaslan'ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı.
ACI ÇEKMESİN DİYE 2 KEZ DAHA SIKTI!
Uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı silahla ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan arkadaşına, 'acı çekmesin' diye iki kez daha ateş etti.
Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, İlyas Sarıkaya, sevgilisi F.O.'ya da aynı silahla ateş açtı. Ardından da vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralanan kadına, cinsel saldırıda bulundu. Arkadaşı Özaslan'ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine ise yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulunmaya devam etti.
KOKU ETRAFA YAYILDI
Recep Özaslan'ın cesedinin çürümesi sonucu çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri ise silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkartıp, sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, F.O.'nun, 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.
"ODADA CESET VAR"
F.O., annesine yazdığı mesajda, "Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Diafon açık, mesaj yazma. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu para ile kandırıp evden çıkartın. Sonra da beni alın" dedi. F.O.'nun annesi bu mesaj sonrası polise giderek şikayette bulundu. Polis, yaralı haldeki F.O. ile mesajla irtibata geçti. Sarıkaya'yı, F.O.'nun annesinin evinden para alması için eve yönlendirdi. F.O.'nun annesinin evinin önüne otomobilini park ettiği sırada karşısında gördüğü polis ekiplerini, silahını doğrultup tehdit eden İlyas Sarıkaya etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Eve giden ekipler ağır yaralı haldeki F.O. ve kokmaya başlayan ceset ile karşılaştı. F.O. tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye, Recep Özaslan'ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
SİLAH DAYAYIP UYUŞYURUCU KULLANDIRMIŞ
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen İlyas Sarıkaya hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, eşinden ayrılan F.O.'nun, sevgilisi olan İlyas Sarıkaya'nın evine geldiği, gece Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki evine dönmek istediğinde ise Sarıkaya'nın belinden çıkardığı tabanca ile gitmesine izin vermeyerek tehdit ettiği ve uyuşturucu madde kullanmaya zorladığı belirtildi.
İlyas Sarıkaya'nın çağırdığı arkadaşı Recep Özaslan'ın da bir süre sonra uyuşturucu maddelerle birlikte eve geldiği ve F.O. ile birlikte uyuşturucu kullanmaya devam ettiğine yer verilen iddianamede, F.O.'nun bir süre sonra kendisinden geçtiği, ayıldığında cep telefonu ve kulaklığının olmadığını fark eden kadına, Sarıkaya tarafından, ağzına silah dayayıp uyuşturucu içirilerek, sabaha kadar cinsel istismara uğradığı kaydedildi.
6 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI, 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Hazırlanan iddianame sonrası İlyas Sarıkaya hakkında, 'kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma', 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sarıkaya'nın yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde ileriki günlerde başlanacak.
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