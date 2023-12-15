Son dakika: Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eski kocası Mehmet B.’nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Ronay ile birlikte 5 kişinin daha polis tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlarla yakalandıkları öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın sahibi olduğu güzellik merkezleri geçtiğimiz günlerde kurşunlanmıştı. Ronay, bu olaydan eski eşini sorumlu tuttuğunu söylemiş, o olayla ilgili geçtiğimiz günlerde kolluk kuvvetlerine ifade vermişti.
ECE RONAY VE BERABERİNDEKİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 28 Kasım tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren M.E.B'ye ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 1 Aralık tarihinde, Kocaeli Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli ve kasklı kişilerce silahla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların sonunda, olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelileri ve azmettirici olduğu değerlendirilen Ece Ronay'ın yakalanması için operasyon düzenledi. Kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonda Ronay dahil, biri yaşı 18'den küçük olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yeşillik alanda yapılan aramalarda ise 9 milimetre çapında bir otomatik silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 58 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, söz konusu eylemlerle bağlantılı olarak "şüpheli" sıfatıyla yakalanan Ronay ve beraberindeki 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlının polisteki sorgusu sürüyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ece Ronay'ın eski eşine ait iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yönetmek veya üye olmak", "Tehdit", "Kasten yaralama", 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, "Mala zarar verme", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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