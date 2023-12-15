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Batman’da okul bahçesinde oluşan dev obruğa kamyon düştü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
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Batman’da okul bahçesinde oluşan dev obruğa kamyon düştü

Batman’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Okul bahçesinde oluşan dev obruğa hafriyat kamyonu düştü. Okulda kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Batman'da okul bahçesinde oluşan obruğa hafriyat yüklü kamyonu düştü. Olay anında okulda kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre, Batman Anadolu Lisesi bahçesinde 5 metre derinliğinde 10 metre uzunluğunda obruk oluştu. Bahçedeki çok sayıda ağaç obruğa devrildi.

Okul idaresi tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından dolgu çalışması başlatıldı. Obruğu doldurmak için hafriyat taşıyan kamyon, hafriyat boşaltımı sırasında obruğa devrildi.

Kaza sırasında okulda öğrenci olmaması olası faciayı önledi. Olay yerine çağrılan vinç ve kepçeler yardımı ile hafriyat kamyonu düştüğü obruktan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Gerekli önlemlerin ardından obruğu doldurma çalışmalarına devam edildi. Obruğun oluşum nedeni araştırılıyor.

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