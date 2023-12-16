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Manisa'da feci kaza! Servis minibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: 5'i ağır 17 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2023
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Manisa’da feci kaza! Servis minibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: 5’i ağır 17 yaralı

Manisa'da servis minibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı. Feci kazada araçta bulunanlardan 5'i ağır 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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