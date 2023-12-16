Yozgat’ta feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! O anlar kamerada

İki sürücünün de yaralandığı kaza, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.