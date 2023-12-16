Yozgat'ta feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! O anlar kamerada
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışma esnasında otomobiller kaldırıma savrulurken, kaza anı kameralara anbean yansıdı.
Kaza, dün gece, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. B.D. yönetimindeki 66 IN 855 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.K.'nin kullandığı 06 AS 990 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
İki sürücünün de yaralandığı kaza, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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