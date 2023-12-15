Yaşar Okuyan'ın ailesinden sağlık durumuyla ilgili açıklama: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Bazı medya yayın organlarından yer alan, "Yaşar Okuyan 74 yaşında hayatını kaybetti" haberleriyle ilgili Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın ailesi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yaşar Okuyan'ın sağlığı ile ilgili aktarılmakta olan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böylesine hassas bir süreçte bilgi teyidi alınmaksızın yapılan her haber, biz ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden yaralamaktadır." ifadeleri kullandı.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
YAŞAR OKUYAN'IN SON DURUMU
Bazı medya yayın organları ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Yaşar Okuyan hayatını kaybetti" iddialarıyla ilgili eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın ailesi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
Yapılan açıklamada, "Yaşar Okuyan'ın sağlığı ile ilgili aktarılmakta olan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böylesine hassas bir süreçte bilgi teyidi alınmaksızın yapılan her haber, biz ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden yaralamaktadır."
Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu stabil olmakla beraber bu durum konusunda güncel bilgi yalnızca ailesi tarafından paylaşılacaktır. Konu ile ilgili herkesi hassasiyete davet ederiz. -Yaşar Okuyan'ın eşi ve kızları" denildi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, "Devlet eski bakanı, kıymetli dostum Yaşar Okuyan'ın vefatını derin üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullanmıştı.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu kritik bir seviyede olduğunu belirten Ülkü Okuyan, "Sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız." dedi.
YAŞAR OKUYAN KİMDİR?
Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.
MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.
İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.
Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.
Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır. 1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı dönemde, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi ve parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay 'Ekmek yerine tüketin' diyerek açıkladı! Dünyanın en faydalı besini...
- Yeni asgari ücret bu rakamın üzerine çıkacak! Tahminler açıklandı! Yüzde 40, 45, 50 artışı sonrası net-brüt…
- Telefondan gelen az ses sorununa şipşak çözüm! Yöntemi oldukça basit: Çıkan sese inanamayacaksınız
- Osmanlı'nın kazandığı en garip savaş! Tek mermi atmadan düşmanı ezdi geçti! 2 ordu daha karşı karşıya gelmeden...
- Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı?
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- İDO Yunan Adaları seferleri başlama tarihi 2024 | Vizesiz Yunan Adaları İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
- SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...
- EYT'yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...
- 181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak
- UEFA Konferans Ligi kura ve Play-Off maç tarihleri | 2023 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Kanarya'nın muhtemel rakipleri...
- Yerli malı haftası ne demek, önemi nedir? Yerli malı haftası ne zaman kutlanıyor 2023?