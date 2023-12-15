Bolu’da kan gövdeyi götürdü! Baba ile oğullarına pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Kenan Ü. ile yanındaki kişi kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erhan Üreten, kurtarılamadı. Baba ile diğer oğlunun durumunun ağır olduğu, Osman G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi Siyama köyü mevkisinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorguya alındı.

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