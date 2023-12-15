Takla atan sürücü olay yerinden kaçtı! Görgü tanıklarından flaş iddia





"SÜRÜCÜ GALİBA ALKOLLÜYDÜ, KAÇTI GİTTİ"

Olay anını anlatan İmdat Kahraman, "Adam arabadan kaçtı gitti. Adamı bir araba aldı. Alnında hafif bir sıyrık vardı. Ben otobüsteydim gözümüzün önümde takla attı. Sonra da kendi başına aracın içinden çıktı. Galiba alkollüydü. Telefon etti birine ve köprünün altından özel bir araba geldi aldı sürücüyü. Kendinde değildi ne olduğunu şaşırdı ama kendine geldi" dedi.