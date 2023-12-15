Kuzey Marmara'da feci kaza! Arızalanan araca arkadan çarptı: 1 ölü 3 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir mevkisinde arıza yapan bir otomobile kamyonet arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda arıza yapan otomobile kamyonet arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü; 3 kişi yaralandı. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisinde İstanbul havalimanı istikametinden saat 09.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre 34 JGR 11 plakalı otomobil sürücüsü Mübarek Dağ'ın aracı arızalandı. Adnan Birlik idaresindeki 34 FT 3000 plakalı kamyonet arızalanan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak bariyerlere çarptı.
Mübarek Dağ ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Göreve giden Özel Harekat Polisleri kazayı görerek yaralıların yardımına koştu. 3 yaralı otomobilden çıkarıldı; ancak otomobil içerisinde sıkışan Nimet Öngün kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, yaralı Nimet Öngün'ü otomobilin kapısını elektrikli makasla keserek kurtardı.
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