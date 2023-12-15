Kuzey Marmara’da feci kaza! Arızalanan araca arkadan çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Mübarek Dağ ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Göreve giden Özel Harekat Polisleri kazayı görerek yaralıların yardımına koştu. 3 yaralı otomobilden çıkarıldı; ancak otomobil içerisinde sıkışan Nimet Öngün kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.