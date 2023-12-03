Ece Ronay’ın güzellik merkezi kurşunlandı! İlk açıklama geldi: Eski eşimin başını belaya soktuğunu düşünüyorum

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medya paylaşımında, iş yerinin kurşunlanması ve kendisiyle ilgili açıklama yaptı. Ronay, "İşyerimize henüz kimliği tespit edilemeyen kişilerce saldırı düzenlendiği haberi doğrudur. Bir süredir gündemi meşgul eden ve tarafı olmadığım kaoslara bazı sosyal medya hesapları tarafından yaratılan algılarla çekilmeye çalışılıyorum. Mehmet Bilir'in benimle uğraşmak için sürekli ve sürekli katıldığı yayınların ucu sonunda tahmin ettiğim gibi bana dokundu. Benim 2 tane şubem var, gündemdeki hiç kimse ile denk değilim, bu olayları gerçekleştirenleri tanımıyorum. Mehmet'e yapılan saldırılardan haberim ve alakam olmadığını defalarca söyledim. Gecen günlerde eski eşimin yayınlara bağlanıp beni tahrik etmesi sonucunda tamamen kendimi savunma amaçlı yaptığım bir paylaşımda eski eşimin şu an hepimizin üzerinde olan denetimlerden mallarını kaçırdığını, araçlarının A. Motors isimli galeride bulunduğunu söyledim. Ama bu, asla hedef göstermek amaçlı değil. Eski eşimin hakkımdaki asılsız iddialarına karşı bir savunma yapmak amaçlı söyledim. Benim paylaşımım hedef göstermiş gibi yapılan haberleri ise üzüntü ile okuyorum.