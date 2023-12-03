Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı! İlk açıklama geldi: Eski eşimin başını belaya soktuğunu düşünüyorum
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı. Ronay'ın eski eşine ait araçların sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı. Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, olayla ilgili yaptığı açıklamasında, eski ifadelerini hatırlattı. Ronay, “Eski eşimin başını belaya soktuğunu hissediyorum. Can güvenliğim olmadığı için Diyarbakır’a yerleşmek istiyorum dediğim için bile ‘Ele kaçıyor’ diye haber kanallarında konuşuldu" dedi.
Olay, sabaha karşı Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yer alan Ece Ronay'a ait güzellik merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinde incelmelerde bulundu.
Öte yandan, Ece Ronay'ın eski eşine ait araçlarının sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam saatlerinde kurşunlanmıştı.
"MEHMET BİLİR'İN KATILDIĞI YAYINLARIN UCU BANA DOKUNUYOR"
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medya paylaşımında, iş yerinin kurşunlanması ve kendisiyle ilgili açıklama yaptı. Ronay, "İşyerimize henüz kimliği tespit edilemeyen kişilerce saldırı düzenlendiği haberi doğrudur. Bir süredir gündemi meşgul eden ve tarafı olmadığım kaoslara bazı sosyal medya hesapları tarafından yaratılan algılarla çekilmeye çalışılıyorum. Mehmet Bilir'in benimle uğraşmak için sürekli ve sürekli katıldığı yayınların ucu sonunda tahmin ettiğim gibi bana dokundu. Benim 2 tane şubem var, gündemdeki hiç kimse ile denk değilim, bu olayları gerçekleştirenleri tanımıyorum. Mehmet'e yapılan saldırılardan haberim ve alakam olmadığını defalarca söyledim. Gecen günlerde eski eşimin yayınlara bağlanıp beni tahrik etmesi sonucunda tamamen kendimi savunma amaçlı yaptığım bir paylaşımda eski eşimin şu an hepimizin üzerinde olan denetimlerden mallarını kaçırdığını, araçlarının A. Motors isimli galeride bulunduğunu söyledim. Ama bu, asla hedef göstermek amaçlı değil. Eski eşimin hakkımdaki asılsız iddialarına karşı bir savunma yapmak amaçlı söyledim. Benim paylaşımım hedef göstermiş gibi yapılan haberleri ise üzüntü ile okuyorum.
"ESKİ EŞİMİN BAŞINI BELAYA SOKTUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM DEMİŞTİM"
Hiç kimsenin böyle bir durumla karşı karşıya kalmasını istemem, düşmanımın bile olsa, ekmek teknesine bu denli çirkin bir saldırı ile leke getirilsin istemem. Çünkü benim de iş yerlerim var. Kişiler kendi sosyal medya hesaplarından eski eşime ve arkadaşlarına şahsi problemlerinden ötürü meydan okuyor, ancak çıkan haberlerde Ece Ronay'ın eski diyerek orada bile bana karşı bir algı çalışması başlatılmış durumda. Yine, günler önce yaptığım paylaşımda, eski eşimin başını belaya soktuğunu hissediyorum. Can güvenliğim olmadığı için Diyarbakır'a yerleşmek istiyorum dediğim için bile 'Ele kaçıyor' diye haber kanallarında konuşuldu" dedi.
'BU OLAYI AZMETTİRENLER VE FAİLLERİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİM'
Ronay, bu olaylara karışanların yakalanmasını istediğini belirterek, "Diğer fenomenlerin kimlere bulaştığı, ne işler yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü maddi durumumdan da şube sayımdan da göründüğü üzere hiçbir şekilde ben bu işlere bulaşmadım. Kimseyi zan altında bırakmak istemesem de bu eylemin kimlere hizmet ettiği aşikar. Bu olaya azmettirenler de dahil olmak üzere tüm faillerinin yakalanması için elimden gelen tüm gayreti göstereceğime kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
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