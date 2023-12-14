YSK'dan yerel seçim kararı! 350'yi geçmeyecek
Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bir sandık bölgesindeki maksimum seçmen sayısını 350 olarak belirledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.
Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı tespit edildi.
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