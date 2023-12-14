YSK’dan yerel seçim kararı! 350’yi geçmeyecek

YSK, seçmenler en az iki seçim türü için bir sandıkta oy kullanacaklarından, tasarruf ilkelerini göz önüne alarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 350 olarak belirlenmesine karar verdi.

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