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YSK'dan yerel seçim kararı! 350'yi geçmeyecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2023
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YSK’dan yerel seçim kararı! 350’yi geçmeyecek

Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bir sandık bölgesindeki maksimum seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı tespit edildi.

YSK, seçmenler en az iki seçim türü için bir sandıkta oy kullanacaklarından, tasarruf ilkelerini göz önüne alarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 350 olarak belirlenmesine karar verdi.

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