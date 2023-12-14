Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor 2024? Kurban Bayramı kaç gün sürecek? Diyanet dini günler takvimi...

"Kurban Bayramı ne zaman 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Müslümanlar tarafından büyük bir heyecan ve ibadetle karşılanan Kurban Bayramı yaklaşıyor. Milyonlarca Müslüman, kurbanlıklar keserek, ibadetlerini yerine getirip paylaşmanın mutluluğunu yaşayacak.