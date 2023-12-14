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Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor 2024? Kurban Bayramı kaç gün sürecek? Diyanet dini günler takvimi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2023
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Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor 2024? Kurban Bayramı kaç gün sürecek? Diyanet dini günler takvimi...

"Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı için dini günler takvimini yayınlayarak Kurban Bayramı tarihlerini duyurdu. İslam aleminin önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı, 2024 yılında ne zaman idrak edilecek? İşte 2024 Kurban Bayramı tarihi...

"Kurban Bayramı ne zaman 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Müslümanlar tarafından büyük bir heyecan ve ibadetle karşılanan Kurban Bayramı yaklaşıyor. Milyonlarca Müslüman, kurbanlıklar keserek, ibadetlerini yerine getirip paylaşmanın mutluluğunu yaşayacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Kurban Bayramı için merakla beklenen tarihler belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Bayram, toplamda 4 gün sürecek ve 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 20 Haziran Çarşamba günleri de devam edecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
12 Ocak CUMA: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
6 Şubat SALI: MİRAC KANDİLİ

24 Şubat CUMARTESİ: BERAT KANDİLİ
11 Mart PAZARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
5 Nisan CUMA: KADİR GECESİ
9 Nisan SALI: AREFE

10 Nisan ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
11 Nisan PERŞEMBE: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
12 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
15 Haziran CUMARTESİ: AREFE

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

7 Temmuz PAZAR: HİCRİ YILBAŞI
16 Temmuz SALI: AŞURE GÜNÜ
14 Eylül CUMARTESİ: MEVLİD KANDİLİ

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