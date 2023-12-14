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Yola çıkacaklar dikkat! Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2023
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Yola çıkacaklar dikkat! Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinin bazılarının iptal edilmesine karar verildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00, 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 20.00 seferleri iptal edildi.

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