Eskişehir’de cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Henüz 17 yaşında hayatını kaybetti





'NEDEN FREN İZİ YOK, BİLEMİYORUM'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkay Ergün hakkında 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Ergün'ün bilinçli taksirle Kader Yürük'e çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi. Ayrıca bilirkişi ve trafik raporunda da Berkay Ergün'ün birinci derece tam ve asli kusurlu olduğu, Kader Yürük'ün ise kusurunun olmadığı kaydedildi. Sürücünün aracıyla 95,4 kilometre hızla gittiği bilgisine de yer verildi. Ergün, ilk ifadesinde frene basarak durmaya çalıştığını öne sürerek, "Tramvay yoluna girdim. Hatta sonrasında frene bastım. Olay yerinde neden fren izi yok, bilemiyorum. Hızımı tam olarak hatırlamıyorum ancak 45 civarında olabilir. Olayda dolayı çok pişmanım. Keşke bu kişi yerine ben ölseydim" dedi.