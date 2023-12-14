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Marmara'da peş peşe depremler! Uzmanlar 'aktivite başladı' diyerek uyardı! İşte İstanbul'un riskli ilçeleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Marmara’da peş peşe depremler! Uzmanlar ’aktivite başladı’ diyerek uyardı! İşte İstanbul’un riskli ilçeleri...

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde gece saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise İstanbul için kritik açıklamalarda bulundu.

Dün gece saatlerinde AFAD, merkez üssü Marmara Denizi-Gemlik Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, saat 23.04'te kaydedildi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Panik ve korkuya neden olan depremin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı sarsıntıya ilişkin paylaşım yaptı. AFAD verilerine göre son 24 saat içinde Marmara Bölgesi'nde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

Bursa Gemlik'te 4 Aralık'ta saat 10.42'de deprem meydana gelen 5.1 ve 4. 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?
Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de korkulan olası büyük Marmara Depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Moriwaki, İstanbul'da daha fazla hasar alması beklenen yumuşak zeminleri ilçeleri sıraladı.

Depremlerde yumuşak zeminli alanların daha çok etkilendiğini dile getiren Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zemin çok yumuşak. Öncelikle yumuşak zeminli alanları yapmak lazım. Sert zeminin yeri ise Boğaz'ın iki tarafında. Deprem, sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga vurmuyor ama yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalga çok vuruyor. 1999'daki Gölcük depreminde İstanbul'da fazla sıkıntı yoktu ama Avcılar'da binalar çöktü. Çünkü oranın zemini çok yumuşak" diye konuştu.

'DEPREM AKTİVİTESİ BAŞLADI'
Marmara depreminin çok önemli bir deprem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, "Marmara depreminin büyüğünü kuzey kolda bekliyoruz, hep bunu konuşuyoruz ama güneyde bir deprem aktivitesi başladı" ifadelerini kullandı.

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