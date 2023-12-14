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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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