İstanbul’da mide bulandıran olay! Dışkılarını otomobillere sürdüler

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 çocuk akşam saatlerinde site otoparkına girerek önce araçların üzerine çıktı ardından otoparka tuvaletlerini yaptı. Çocuklar dışkılarını ise araçlara sürdüler.