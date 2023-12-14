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İstanbul'da mide bulandıran olay! Dışkılarını otomobillere sürdüler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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İstanbul’da mide bulandıran olay! Dışkılarını otomobillere sürdüler

Maltepe’de bir sitenin otoparkına giren 4 çocuk, araçların üzerine çıkarak, dışkılarını sürdü. Günlerce durumu araştıran site sakinlerinin güvenlik kameralarını incelemesiyle gerçek ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 çocuk akşam saatlerinde site otoparkına girerek önce araçların üzerine çıktı ardından otoparka tuvaletlerini yaptı. Çocuklar dışkılarını ise araçlara sürdüler.

Birkaç gün boyunca otoparkta aynı manzara ile karşılaşan site sakinleri güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Site sakinleri, konuya ilişkin polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Otoparka giren çocukların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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