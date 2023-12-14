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Önce bahar sonra kara kış! Hafta sonu hava durumu belli oldu: Kar batıdan yola çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Önce bahar sonra kara kış! Hafta sonu hava durumu belli oldu: Kar batıdan yola çıktı

Bir haftadır mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün Marmara Bölgesi'nde lodosun da etkisiyle 18 derecelere kadar yükselecek. Ülke genelinde bugün yağış beklenmezken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Ege için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan MGM hafta sonu ile beraber sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceğini açıkladı. Kar yağışı yurdun batısından ülkeye giriş yapıyor. Peki kar ne zaman yağacak? İşte başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'nin son raporuna göre genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarına, hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BATI'DAN KAR YAĞIŞI GELİYOR
Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kar yağışı başlıyor. Pazar günü kar yağışının iç bölgelerde de etkisini göstermesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve cok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya'da pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Ağrı'nın doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul’a kar mı geliyor? İSTANBUL'A KAR MI GELİYOR?

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