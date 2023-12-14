Ankara’da eski eş cinayeti! Sokak ortasında başından vuruldu

Yapılanın insanlık dışı olduğunu dile getiren Tek, şüphelinin müebbet hapis cezası almasını istediğini belirtirken, "Her gün bir kadın cinayeti dinliyoruz. Ayrılmak suç mu? İnsanlar ayrılabilir. İnsan gibi de durabilir. Biz de ayrıldık. Hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık. Bu, insanlık değil. Ortada masum bir çocuk kaldı." diye konuştu.

OLAY

Dün akşam saatlerinde, Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde, Ş.Ş., boşandığı eşi Nursena Kozan'ı başından silahla vurmuş, ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınmıştı. Ş.Ş. ise Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.