Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşındaydı son dakika? Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat mı etti? Meclis'te kalp krizi geçirmişti...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu merak konusu oluyordu. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki, Hasan Bitmez kimdir, vefat mı etti? İşte haberin detayları...
TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu merak konusu olurken konuya ilişkin son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Peki, Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
SAADET PARTİLİ VEKİL HASAN BİTMEZ VEFAT MI ETTİ?
TBMM'de yaptığı konuşma sırasında fenalaşan Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirmişti.
Milletvekilleri, Bitmez'in yardımına koştu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Hasan Bitmez'e ilk müdahalede bulundu. Ardından Meclis doktorları, Genel Kurul salonuna girerek, Bitmez'e müdahale etti.
Bitmez'e, bir süre kalp masajı yapıldı. Bitmez, Meclis'teki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Bitmez'in refakatçisi olarak hastaneye gitti. Hasan Bitmez'in şeker ve kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi.
BAKAN KOCA DUYURDU!
Bitmez'in ölümüyle ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.
İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
"12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50'de vefat etti.
Sn. vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."
HASAN BİTMEZ KİMDİR?
Hasan Bitmez, 1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul'da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesininde tamamlayan Hasan Bitmez, Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde tamamladı.
GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlendi ve bir süre başkanlığını yaptı.
Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı.
2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı.
2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)'nun Genel Başkanlığını yürüttü. Günümüzde ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi'ydi. Hasan Bitmez ayrıca, İSBAM-İslam Biriğliği Araştırmaları Merkezi Başkanı'ydı.
Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi.
Günümüzde Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. dönem Kocaeli milletvekilidir. Evli olup bir çocuğu vardır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.
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