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Günler ne zaman uzar ve kısalır? Günler ne zaman uzamaya başlayacak 2023-2024? Bu yılın kış dönümü...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Günler ne zaman uzar ve kısalır? Günler ne zaman uzamaya başlayacak 2023-2024? Bu yılın kış dönümü...

"Günler ne zaman uzamaya başlayacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yılın ikinci gündönümü, yani kış gündönümü, vatandaşların merakla beklediği bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Gündönümleri, Güneş'in yeryüzündeki hareketi sırasında ekvatora olan açısı en büyük olduğu, dolayısıyla günlerin en kısa ve gecelerin en uzun olduğu günlerdir. Peki, bu yılın kış dönümü ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

Her yıl aralık ayında, Oğlak Dönencesi'ne dik gelen güneş ışınlarıyla birlikte doğanın dengesi değişiyor. Bu olayın etkisiyle günler, kademeli olarak uzamaya başlıyor. Doğa, güneş ışıklarının daha uzun süre yeryüzüne ulaşmasıyla birlikte yeni bir döneme adım atıyor. Gök olaylarını yakından takip edenler ise günlerin uzayacağı tarihi merak ediyor. Peki, günler ne zaman uzayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK?

Kış gündönümü (21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.

Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK?

Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir.

Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde sabit" duruyormuş hissi verir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.

Kış gündönümünde, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer.

GÜNLER NE ZAMAN KISALIR?

Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor.

Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor.

Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlar.

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