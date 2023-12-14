Bilim dünyası, 2024 yılında Güneş patlaması olasılığını değerlendirirken, bu durumun Dünya'ya etkilerini incelemeye devam ediyor. Güneş fırtınalarının iletişim altyapıları, uydu sistemleri gibi teknolojik ağlara olası etkileri konusunda uyarılar yapılıyor. Bu olayın gerçekleşmesi halinde, elektronik sistemlerin zarar görebileceği ve iletişimde kesintilere neden olabileceği belirtiliyor. Peki Güneş Fırtınası ne zaman, hangi tarihte? 2024 Güneş Fırtınası ne kadar sürecek, etkileri ne zaman biter, elektrik ve internet kesilir mi?

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK?