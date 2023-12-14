Güneş Fırtınası ne zaman, hangi tarihte? 2024 Güneş Fırtınası ne kadar sürecek, etkileri ne zaman biter, elektrik ve internet kesilir mi?
Bilim insanları, yaklaşan 2024 yılında Güneş fırtınası veya Güneş patlaması olasılığı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan araştırmalar, Güneş atmosferindeki oluşan boşluğun, Dünya'ya doğru bir Güneş fırtınasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Bu durumun, iletişim araçları, elektronik cihazlar ve internet bağlantıları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Ayrıca, elektronik cihazların bu tür bir olaydan etkilenebileceği ve bozulabileceği ifade ediliyor.
Bilim dünyası, 2024 yılında Güneş patlaması olasılığını değerlendirirken, bu durumun Dünya'ya etkilerini incelemeye devam ediyor. Güneş fırtınalarının iletişim altyapıları, uydu sistemleri gibi teknolojik ağlara olası etkileri konusunda uyarılar yapılıyor. Bu olayın gerçekleşmesi halinde, elektronik sistemlerin zarar görebileceği ve iletişimde kesintilere neden olabileceği belirtiliyor. Peki Güneş Fırtınası ne zaman, hangi tarihte? 2024 Güneş Fırtınası ne kadar sürecek, etkileri ne zaman biter, elektrik ve internet kesilir mi?
GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK?
Bazı bilim insanlarının açıklaması doğrultusunda Güneş fırtınası ve Güneş patlamasının beklenenenden daha erken olarak 2024'ün başlarında Dünya'yı etkileyebilir. Bu tahmin, NASA'nın 2025 sonları için öngördüğü tahminle farklılık gösteriyor.
GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ
Güneş fırtınası sonucunda uydular zarar görebilir, iletişim ve internet sistemi kesintiye uğrayabilir, elektrik cihazları bozulabilir.
GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?
Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.
1859 GÜNEŞ FIRTINASI EN GÜÇLÜ SOLAR FIRTINAYI TETİKLEDİ
Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya'nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.
SOLAR FIRTINA NEDİR?
Solar Fırtına Güneş'te meydana gelen füzyon sebebiyle kızıl veya kırmızı renkte görüntüleniyor. Meydana gelen fırtına sonucunda ortaya çıkan enerji uzay boşluğuna yayılıyor. 1994 yılında gerçekleşen Güneş Fırtınası sonrasında iletişim ve uydu sistemlerinde bazı sorunlar tespit edilmişti.
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