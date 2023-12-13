Sargı bezi unutan doktordan yeni vukuat! Karım nasıl hamile kaldı? Skandal öneri





'KÜRTAJ YAPTIRIN' ÖNERİSİ



Doktor D.A.'ya başvuran Şerife Erenci, nasıl hamile kaldığını, işlemin yapılıp yapılmadığını sordu. İddiaya göre doktor D.A., Erenci çiftine işlemin yapıldığını, durumun normal olabileceğini ve kürtaj yaptırmaları gerektiğini söyledi. Erenci çifti, teklifi kabul etmeyerek doktor ve özel hastane hakkında dava açtı. Çift, doğum için gittiği yeni doktorundan, tüp ligasyonu işleminin yapılıp yapılmadığı ile ilgili kayıt yapmasını istedi. Doğumu gerçekleştiren yeni doktorları, tüp ligasyonu işleminin yapılmadığını Erenci çiftine söyledi. Şerife ve İbrahim Erenci'nin 2018 yılında açtığı dava halen devam ediyor.



'GEBE KALMASININ İMKANSIZ OLDUĞU SÖYLENDİ'



4'üncü çocuklarından sonra eşine tüp ligasyonu işlemini yaptırmayı istediklerini kaydeden İbrahim Erenci, "Özel hastaneye ödememizi yaptık. Doktorumuz doğumdan sonra eşimin gebe kalmasının imkansız olduğunu söyledi. Ancak yaklaşık 4,5 yıl sonra eşimin tekrar hamile olduğunu öğrendik" dedi. Eşinin hamile olduğunu öğrendikten sonra gittikleri doktorlarının kendilerine kürtaj önerisinde bulunduğunu kaydeden İbrahim Erenci, "Biz bunu kabul etmedik. Çocuğun kalp atışlarını duymuştuk. Biz kabul etmeyince 'Niye sorun yapıyorsunuz ki, çocuk sahibi olamayan insanlar var. Siz çocuk sahibi oldunuz' dedi. 'Biz çocuğumuz olduğu için seviniyoruz, tıbben imkansız olan bir durumda eşim nasıl hamile kaldı. Bir yerde bir hata mı var' diye sorduğumuzda 'Biz hata yapmayız' dedi. Tüp ligasyon işleminin yapılmadığını, eşimin sezaryenle doğumunu gerçekleştiren kadın doğum doktorunun video kaydıyla öğrendik ve raporladık. Doğumhaneden video kayıtları da aldık. Açtığımız dava halen sürüyor" diye konuştu.