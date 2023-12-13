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Avcılık merakı sonu oldu! Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2023
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Avcılık merakı sonu oldu! Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni aldığı tüfeği temizlerken ateş alması sonucu vurulan 23 yaşındaki Kudret Akyar, hayatını kaybetti. Avcılığa meraklı olduğu belirtilen Akyar'ın silahı da bu yüzden aldığı belirtildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yenimahalle Alper Sokak'taki Zahide Apartmanı'nda meydana geldi. Kudret Akyar'ın temizlediği yeni aldığı tüfek, kazara ateş aldı.

Saçmaların isabet ettiği Akyar, yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyar, kurtarılamadı.



Kudret Akyar'ın cenazesi, Polatlı'nın Aşağı Ömerler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kudret Akyar'ın avcılığa meraklı olduğu, tüfeği de bu amaçla satın aldığı belirtildi.

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