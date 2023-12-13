Antalya’da telefon dolandırıcılığı skandalı! Yaşlı adam polise bile inanmak istemedi

Uzun süren çabaların ardından 35 bin euro'yu dolandırıcıların IBANına yatırmaktan vazgeçen ve dolandırılmaktan kurtulan Hasan Çolak, yardım eden herkese teşekkür etti.





"KAHVALTIYI ZEHİR ETTİLER"

Kahvaltı yaptığı sırada telefon geldiğini belirten Hasan Çolak, "Öyle şeyler söylediler ki benim hakkımda, ailem ve hesaplarım hakkında her şeyi biliyorlardı. Bir ara beni Emniyet Müdürüne bağladı. Bu operasyonun başarılı olması, paramı kurtarabilmek ve suçlunun yakalanabilmesi için verdikleri IBANa bankadaki 35 bin euro'yu aktarmamı, bu sayede paramın güvende olacağını, aksi takdirde paramın kalan kısmını da bankadaki görevlinin çekip alacağını söylediler. Bu kadar şeyi bilmeleri benim onlara inanmamı sağladı. Çok şükür polis arkadaşın ve sizlerin yardımıyla bu işi atlattım" dedi.