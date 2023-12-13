Antalya'da telefon dolandırıcılığı skandalı! Yaşlı adam polise bile inanmak istemedi
Antalya'da yaşayan Hasan Çolak, 35 bin eurosunu telefon dolandırıcılarına kaptırmaktan son anda kurtuldu. Oğlu, bankacı yakın bir akrabası ve polislerin uzun süren uğraşları sonucu ikna olan Çolak, dolandırıldığına ikna olmak istemedi. İşte trajikomik olayın hikayesi...
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hasan Çolak, telefon dolandırıcılarının son kurbanı olmaktan ve 35 bin eurosunu dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcıların tuzağına düşen ve bankadan parayı dolandırıcıların IBAN bilgilerine aktarmaya gelen Hasan Çolak'ı oğlu durduramazken, bankada görevli akrabası, güvenlik görevlisi, polis ve gazeteci güçlükle ikna etti. Hasan Çolak "Bankadaki hesaplarım, eşim ve çocuklarım hakkında her şeyi biliyorlardı. İnanmamak mümkün değil" dedi.
Kızılağaç Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Çolak, sabah evinde kahvaltıya oturduğu sırada telefonu çaldı. Kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan kişi, Hasan Çolak'ın bankadaki hesabında bulunan paranın bankadaki görevli tarafından başka hesaplara aktarıldığını, hakkında başka şikayetlerde olan banka görevlisinin yakalanması için kendisinin yardımına ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Bankadaki 3 ayrı hesabı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi, hesaplarındaki para miktarlarını bilmesi, eşi ve çocukları hakkında bilgi sahibi olması Hasan Çolak'ın dolandırıcının tuzağına düşmesine neden oldu.
Kahvaltı sofrasından kalkan ve telefondaki dolandırıcının talimatları doğrultusunda hareket eden Hasan Çolak, aracına binerken, durumundan şüphelenen oğlunun araca binmesine engel oldu. Bu arada Hasan Çolak'ın oğlunu da telefondan arayan dolandırıcılar onu da ikna etmeye çalıştı. Hasan Çolak'ın oğlu babasını ikna edemeyince çareyi polisi aramakta buldu. Hasan Çolak, dolandırıcıların İBAN bilgilerine aktarmasını istedikleri 35 bin euro'yu havale etmek üzere hesabının bulunduğu Demokrasi Bulvarı üzerindeki banka şubesine gelirken, oğlu polislerin gelmesi için onu oyalamaya çalıştı. Bu arada Hasan Çolak telefondaki IBAN numarasını bir kağıda yazdı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinden gelen polis memuru, Hasan Çolak'ın oğluyla görüşürken, Hasan Çolak'ın oğlu bir taraftan da dolandırıcılarla telefon görüşmesine devam etti. Olay yerine gelen polis memuru, kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu, kendisinin gerçek polis olduğunu söylemesine ve kimliğini göstermesine rağmen Hasan Çolak, 'Ben polislerle görüştüm. Onlar sana polis olduğunu söyleyip operasyonu bozmak isterlerse buna izin verme' dediklerini belirterek parayı çekmekte ısrar etti. Bankaya giren Hasan Çolak, kendi öz yeğeni olan banka çalışanı ve yine akrabası olan basın mensubunun ısrarları sonucunda parayı çekmekten vazgeçerken, bir ara başına kötü şeylerin geleceği korkusuyla ağladığı gözlendi.
Uzun süren çabaların ardından 35 bin euro'yu dolandırıcıların IBANına yatırmaktan vazgeçen ve dolandırılmaktan kurtulan Hasan Çolak, yardım eden herkese teşekkür etti.
"KAHVALTIYI ZEHİR ETTİLER"
Kahvaltı yaptığı sırada telefon geldiğini belirten Hasan Çolak, "Öyle şeyler söylediler ki benim hakkımda, ailem ve hesaplarım hakkında her şeyi biliyorlardı. Bir ara beni Emniyet Müdürüne bağladı. Bu operasyonun başarılı olması, paramı kurtarabilmek ve suçlunun yakalanabilmesi için verdikleri IBANa bankadaki 35 bin euro'yu aktarmamı, bu sayede paramın güvende olacağını, aksi takdirde paramın kalan kısmını da bankadaki görevlinin çekip alacağını söylediler. Bu kadar şeyi bilmeleri benim onlara inanmamı sağladı. Çok şükür polis arkadaşın ve sizlerin yardımıyla bu işi atlattım" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yunanistan vize ücreti ne kadar, kaç TL? Yunanistan 7 günlük vizesiz seyahatlerde adalar arası geçiş olacak mı? İşte son gelişmeler...
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- Bağırsakta büyüyen bebek olayı şoke etti! Doktorlar gördükleri karşısında dondu! Meğer 5,5 aylık...
- Vakıfbank yazılı sınav sonuçları 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Uzman Yardımcısı, Memur https://semsinav.ankara.edu.tr
- Çalışma saatleri kısalacak mı, ne zaman? Türkiye'deki ortalama işçi, memur çalışma saatleri kaç? Haftalık, esnek çalışma, gece mesaisi...
- TOKİ TUZLA-MALTEPE 5750 konut YOUTUBE CANLI İZLE | 13-14 Aralık 2+1, 3+1 TOKİ konut belirleme kura sonuç listesi belli oldu mu?
- Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna çıktı! Sosyal Yardım alanlara beklenen haber geldi! 2024 Aile destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller 13-14-15-16-17 Aralık | Güncel liste Evde Bakım ödemesi 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler?
- A SPOR CANLI YAYIN İZLE! 12 Aralık 2023 A SPOR yayın akışı / canlı yayın linki...
- 2024 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? toki.gov.tr
- TOKİ açık arttırma satışı "emlakmuzayede.com.tr" | 13-14 Aralık konut, iş yeri satışı açık arttırma saat kaçta? Ankara, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli...
- Taşeron ve kamu işçisi 2. tediye ödemesi ne zaman? Aralık 4D'liye ikramiye ödemesi ne kadar, kaç TL? 2024 İLAVE TEDİYE ödeme takvimi...