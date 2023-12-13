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Kadıköy'de cinayet gibi kaza! Sahilde yürüyenleri biçti

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 13.12.2023
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Kadıköy’de cinayet gibi kaza! Sahilde yürüyenleri biçti

İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen 4 kişi, yanlarında köpekle sahil gezintisine çıktıkları sırada cinayet gibi bir kazanın ortasında kaldı. Caddebostan sahilinde sözlü tartışma yaşan otomobilin çarptığı motosiklet, trafik ışıklarında bekleyen grubu biçti.

Korkunç kaza, 10 Aralık Pazar günü saat 16.00 sıralarında Kadıköy sahilyolu Çetin Emeç Bulvarında yaşandı. Otomobil sürücüsü Ersin Karakaş ve motosikletli Avni Kantan, Maltepe istikametine doğru seyir halindeydi.

İddialara göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan iki sürücü yol boyunca birbirine sataşmayı sürdürdü. Görgü tanıklarının ifadesine göre otomobil, sağ şeritten ani manevrayla sol şeride geçen otomobil motosiklete çarptı.

Savrulan motosiklet önce kaldırıma sonra da Bağdat Caddesi'nden sahile yürüyüş yapmaya giden ve o sırada trafik ışıklarında karşıya geçmek için bekleyen Nazan Burcu Soyyer, İpek Bostancı, Pelin Toraman Soyyer, Erkan Canbay ve yanlarındaki köpeklerine çarptı.

Başından darbe alan ve yaklaşık 20 metre savrulan Nazan Burcu Soyyer(38), Göztepe Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İpek Bostancı'nın her iki bacağı da kırıldı, damarları koptu.Erkan Canbay ve Pelin Toraman Soyyer ise hafif yaralı kurtuldu. Pelin Toraman Soyyer'in yaralanan köpeği de ameliyat edildi.

Nazan Burcu Soyyer'in Pelin Toraman Soyyer ve Erkan Canbay ile akraba olduğu, İpek Bostancı ile de arkadaş olduğu bilgisi edinildi.Otomobil sürücüsü Ersin Karakaş kazada yara almazken, savrulan motosikletin sürücüsü Avni Kantan'ın kolu kırıldı.

Gözaltına alınan iki sürücü, Göztepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Ersin Karakaş tutuklandı.Ailesi ve arkadaşları, yaşamını yitiren Nazan Burcu Soyyer'e veda için dün öğle vakti Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Ali Rıza Cansu Camii'nde bir araya geldi.

Genç kadın, gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından Gebze ilçesi Balçık köyü Mezarlığına defnedildi.Biricik kardeşini kaybetmenin acısıyla sarsılan ağabeyi Kadir Koray Soyyer, "Otomobil sürücüsü, motosikletin üzerine direksiyonu kırmış.Motorcu da kendisini kurtarmak için hamle yapınca kaldırımda bekleyen 4 kişinin üzerine çıkmış. Motorcu isteye isteye kaldırımdakileri biçmiş. Cezalarını çekmelerini istiyorum.Biz böyle bir durumda kalsak kendimiz zarar görürüz de başkasının zarar görmesini istemeyiz. Bir sürü insan perişan oldu. Kaldırıma çıkıp insanları biçmeseydi en fazla bacağı kırılırdı ama insanlar ölmezdi. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

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