Kadıköy’de cinayet gibi kaza! Sahilde yürüyenleri biçti

Genç kadın, gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından Gebze ilçesi Balçık köyü Mezarlığına defnedildi.Biricik kardeşini kaybetmenin acısıyla sarsılan ağabeyi Kadir Koray Soyyer, "Otomobil sürücüsü, motosikletin üzerine direksiyonu kırmış.Motorcu da kendisini kurtarmak için hamle yapınca kaldırımda bekleyen 4 kişinin üzerine çıkmış. Motorcu isteye isteye kaldırımdakileri biçmiş. Cezalarını çekmelerini istiyorum.Biz böyle bir durumda kalsak kendimiz zarar görürüz de başkasının zarar görmesini istemeyiz. Bir sürü insan perişan oldu. Kaldırıma çıkıp insanları biçmeseydi en fazla bacağı kırılırdı ama insanlar ölmezdi. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.