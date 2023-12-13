Niğde'deki gazoz fabrikasında facia! Temizledikleri kazanın içinde zehirlendiler! 2 ölü 1 ağır yaralı...
Niğde'de bulunan gazoz fabrikasında kazan temizliği esnasında oluşan kimyasal tepkime sonrasında zehirlenen işçilerden Durmuş Cebenay ve Ufuk Kılıçarslan hayatını kaybederken Faruk Sert isimli işçinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İşte detaylar...
Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenen 5 işçiden 2'si hayatını kaybetti.
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında çalışan F.S. (35), U.K. (29), B.Ş. (46), D.C. (43) ve O.B. (53), temizlik yapmak için su kazanına girdi.
KİMYASAL TEPKİME SONRASI ZEHİRLENDİLER
İşçiler, temizlikte kullandıkları kimyasal maddelerin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerden F.S. ve U.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Diğer işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. D.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
5 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Öte yandan, Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Çelik, gazetecilere, saat 10.40 civarında kazan temizliği yapan 2 işçi ile onlara yardıma gelen 3 işçinin kimyasal maddeden zehirlendiğini söyledi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Çelik, 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu, 2 işçinin ise ayakta tedavi gördüğünü aktardı.
İşçilerin ailelerine başsağlığı dileyen Çelik, "Üzüntü verici bir olay, inşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Yaptıkları bir kazan temizliği ancak kazan temizliğinde kimyasal maddeleri kullanmışlar. Kazan da su kazanı, normalde fabrika içinde kullanılan bir kazan değil. Adli tahkikat devam ediyor. Bir vatandaşımızın hayati tehlikesi var." diye konuştu.
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