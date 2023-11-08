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Hatay'da fabrikada patlama anı kamerada

Hatay'da demir çelik üretimi yapılan fabrikada patlama meydana geldi. 13 işçinin yaralandığı patlama anı kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 08.11.2023 19:21
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Hatay’da fabrikada patlama anı kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısı 13'e yükselirken, 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Hatay’da fabrikada patlama anı kamerada

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Hatay’da fabrikada patlama anı kamerada

İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısının 13'e yükseldiği öğrenildi.

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Hatay’da fabrikada patlama anı kamerada

9 işçinin İskenderun Devlet Hastanesi'nde, 4'ünün ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, 2 işçinin entübe edildiği öğrenildi. Patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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Hatay’da fabrikada patlama anı kamerada