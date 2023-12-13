13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Babasıyla tartıştı evi ateşe verdi! Polis her yerde onu arıyor

Babasıyla tartıştı evi ateşe verdi! Polis her yerde onu arıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2023
ABONE OL
Babasıyla tartıştı evi ateşe verdi! Polis her yerde onu arıyor

Son dakika haberine göre Pendik'te bir kişinin babasıyla tartıştıktan sonra evini yakması sonucu, binada bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli U.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA