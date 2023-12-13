Yaz saati uygulaması, Türkiye'de 2016 yılı itibariyle kalıcı bir uygulama haline getirilmiştir. Bu karar, pek çok ülkede enerji tasarrufu sağlama ve gün ışığından daha etkili bir biçimde yararlanma amacını taşıyan benzer nedenlerle alınmıştır. Peki kış saati uygulaması neden kaldırıldı? Yaz saati uygulaması nedir, ne zaman başladı, neden tercih ediliyor? İşte detayları...

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?