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Kış saati uygulaması neden kaldırıldı? Yaz saati uygulaması nedir, ne zaman başladı, neden tercih ediliyor?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2023
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Kış saati uygulaması neden kaldırıldı? Yaz saati uygulaması nedir, ne zaman başladı, neden tercih ediliyor?

Yaz saati uygulaması, Türkiye'de 2016 yılı itibariyle kalıcı bir uygulama haline getirilmiştir. Bu karar, pek çok ülkede enerji tasarrufu sağlama ve gün ışığından daha etkili bir biçimde yararlanma amacını taşıyan benzer nedenlerle alınmıştır. Peki kış saati uygulaması neden kaldırıldı? Yaz saati uygulaması nedir, ne zaman başladı, neden tercih ediliyor? İşte detayları...

Yaz saati uygulaması, Türkiye'de 2016 yılı itibariyle kalıcı bir uygulama haline getirilmiştir. Bu karar, pek çok ülkede enerji tasarrufu sağlama ve gün ışığından daha etkili bir biçimde yararlanma amacını taşıyan benzer nedenlerle alınmıştır. Peki kış saati uygulaması neden kaldırıldı? Yaz saati uygulaması nedir, ne zaman başladı, neden tercih ediliyor? İşte detayları...

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli olarak değiştirilmesidir.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Yaz saati uygulaması kapsamında genellikle saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.

Uygulama ilk defa Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından 1895 yılında önerildi. Bu tarihten sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebiliyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Türkiye'de yaz saati uygulaması; Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan uygulamanın yıl boyu sürdürülmesine karar verildi.

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