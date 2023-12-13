Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de ortaya çıktılar
Tunceli’de, nesilleri tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan 2 vaşak, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, nesilleri tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan 2 vaşak, vatandaşlar tarafından ağaçlık alanda yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Son derece iyi kamufle olan vaşakları son anda fark ettiğini söyleyen Kerem Yılmaz, "Son derece özel bir tür olan bu canlıları, kısa da olsa görüntüleme şansım oldu. İlimiz yaban hayatı açısından son derece zengin. Bu güzellikleri el birliğiyle korumamız gerekiyor" dedi.
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