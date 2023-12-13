Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli’de ortaya çıktılar

Son derece iyi kamufle olan vaşakları son anda fark ettiğini söyleyen Kerem Yılmaz, "Son derece özel bir tür olan bu canlıları, kısa da olsa görüntüleme şansım oldu. İlimiz yaban hayatı açısından son derece zengin. Bu güzellikleri el birliğiyle korumamız gerekiyor" dedi.

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