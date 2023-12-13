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Kağıthane'de panik anları! Ayrı yaşadığı eşine kızdı evini yaktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Kağıthane’de panik anları! Ayrı yaşadığı eşine kızdı evini yaktı

Kağıthane'de akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, yıllardır ayrı yaşadığı eşiyle telefonda kavga edince gözü döndü. Telefonu kapatan adam ardından evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında 4 katlı bir binada yangın çıktı.

İddialara göre, akli dengesi yerinde olmayan Çetin B., eşine şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine kadın evi terk ederek kardeşiyle yaşamaya başladı.

Çetin B, 2 yıl önce evi terk eden eşiyle telefonda görüştü. Çift arasında telefonda tartışma çıktı. Telefonu kapatan adam ardından evini ateşe verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Evini ateşe veren Çetin B. polis ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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