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Bodrum'da Rus anne ile kızı ölü bulunmuştu! Flaş gelişme: 15 gün sonra...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2023
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Bodrum’da Rus anne ile kızı ölü bulunmuştu! Flaş gelişme: 15 gün sonra...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Litvanya uyruklu eski kocası Andrej Kuslevic tarafından öldürüldükten sonra yol kenarındaki uçuruma atılan Rus uyruklu Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova’nın cenazeleri ülkelerinde başlatılan kampanya sayesinde 15 gün sonra teslim alındı. Katilin yakalanması için Litvanya güvenlik birimleriyle gerekli yazışmaların yapıldığı açıklandı.

Tarihler 23 Kasım'ı gösterdiğinde Bodrum'da tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Gayrimenkul alım-satım işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana'ya yakınları onlara ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adresin önünde tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı.

28 Kasım saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızın 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetleri bulundu. Savcının incelemesinin ardından cesetler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne ve kızının, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kuslevic'in olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı belirtildi.

Maddi durumları iyi olmayan, 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp, ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı.

David Dvizova, toplanan yardımların ardından beraberindeki yakınlarıyla birlikte Rusya'dan uçakla bugün Muğla'ya geldi.

Dvizova, Adli Tıp Kurumu'ndaki resmi işlemlerin ardından teslim aldığı annesi ve kız kardeşinin cenazelerini Antalya Havalimanı'na özel cenaze aracı ile götürdü.

Öte yandan çifte cinayetin şüphelisi olarak aranan Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in yakalanması için Litvanya güvenlik birimleriyle gerekli yazışmaların yapıldığı bildirildi.

Rus anneyle kızı öldürmüştü! Flaş gelişme RUS ANNEYLE KIZI ÖLDÜRMÜŞTÜ! FLAŞ GELİŞME
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