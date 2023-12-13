İstanbul’da dehşet dolu saatler! 16 yaşındaki kızın yardım çığlığı: Yaşlı bir adam beni kaçırıyor

Eve geldiklerinde o sırada evde yoktum. Erkek kardeşime gitmiştim gittiğimizde de bize telefon açıyor. Kız kardeşimi arayıp, "Teyze neredesin?' diyor. '15-20 dakikaya annen geliyor' diyor kız kardeşim o da 'Tamam biz evdeyiz ' diyor. Eve geldim küçük kızım kanepede uzanmış ama Neside yoktu.

Bütün odalara baktım ancak bulamadım. Ayakkabılarına baktım onlar da yok. Ondan sonra kız kardeşime erkek kardeşime haber verdim karakola gittik. Babasına haber verdik.