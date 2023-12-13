İstanbul'da dehşet dolu saatler! 16 yaşındaki kızın yardım çığlığı: Yaşlı bir adam beni kaçırıyor
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 16 yaşındaki Neside Aldanma'nın yaşlı bir adam tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Genç kız ailesine WhatsApp üzerinden mesaj göndererek, "Koluma iğne yaptılar, beni kurtarın" dedi. Gözü yaşlı ailesi yardım çağrısı yaptı.
İstanbul'da yaşlı adam 16 yaşındaki genç kızı kaçırdı. Dehşet dolu olay 9 Aralık Cumartesi gecesi yaşandı. 16 yaşındaki Neside Aldanma geç saatlerde evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.
Kız kardeşine misafirliğe giden anne Özgür Aldanma, eve geldiğinde kızını göremeyince paniğe kapıldı. Durumu yakınlarına anlattı. Yakınları her yerde Neside'yi aramaya başladı.
Şehir dışında olan baba da durumu telefonda öğrendi ve ilk uçakla soluğu İstanbul'da aldı. Sokak sokak genç kızı arayan aile üyeleri daha sonra polisin kapısı çaldı. Durumu anlattı. Kayıp başvurusu yaptı.
Bu sırada Neside'nin, babası, kuzeni ve teyzesine kaçırıldığına yönelik mesajlar gönderdiği iddia edildi.
WHATSAPP'TAN YARDIM ÇIĞLIĞI!
Anne Özgür Aldanma, "Bana dershaneye gidip, kız kardeşini alacağını oradan da hamburger yiyip eve döneceğini söyledi. Büyük kızım da gitti kız kardeşini alıp dershaneye. Çıkıp geleceklerdi ben öyle biliyorum. Dershaneden çıkmışlar ikisi. Elif kendi başına geçiyor. Diyor ki 'Sen git ben arkadaşlarla buluşacağım' Arkadaşlarıyla buluşmuş eğlenmişler. Bilmiyorum hangi arkadaşıdır
Kimdir nedir bilmiyorum. Kız kardeşi de demiş ki 'Ben de geleyim beraber gidelim' Ablası da demiş ki, 'Bir kere de ben arkadaşlarımla gideyim' demiş. 'Tamam ben seni kütüphanede bekliyorum' demiş. Elif saatin geç olduğunu ve gelmediğini fark etmiş. Arkadaşının annesinin telefonundan kızımı arıyor. ' Neredesin sen ?' diyor. Ya İrem ya da Irmak demiş. "Metrodayız geliyoruz' demiş.
Daha sonra kızlarım Taşköprü durağındaki benzin istasyonunda kız kardeşiyle buluşup, hamburger yedikten sonra eve geliyorlar. Hamburger yedikleri sırada kızımın elinde bir poşet varmış. Bu poşettekini sana kim aldı diye sorunca kızım 'Arkadaşım aldı' diyor. O arkadaşı da kim bilmiyoruz. Ömer ve Berkay diye birilerinden bahsediliyor.
Eve geldiklerinde o sırada evde yoktum. Erkek kardeşime gitmiştim gittiğimizde de bize telefon açıyor. Kız kardeşimi arayıp, "Teyze neredesin?' diyor. '15-20 dakikaya annen geliyor' diyor kız kardeşim o da 'Tamam biz evdeyiz ' diyor. Eve geldim küçük kızım kanepede uzanmış ama Neside yoktu.
Bütün odalara baktım ancak bulamadım. Ayakkabılarına baktım onlar da yok. Ondan sonra kız kardeşime erkek kardeşime haber verdim karakola gittik. Babasına haber verdik.
Babası da köydeydi apar topar uçakla geldi. Erkek arkadaşı yok. Mesajlaştığı kimse yok. Neside kuzenlerine babasına mesaj atıyor. Mesajlarda, 'Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar. Ben nerede olduğumu bilmiyorum' yazmış.
Biz o mesajların kızımın gönderdiğine inanmıyoruz. Babası mesaj atana 'Eğer sensn kızım büyük amcanın ismini söyle ' demiş telefon kapanmış.
Sabah ezanına doğru mesaj atıyor kuzenine mesajda ' Benim etrafım karanlık. Alkollik insanlar etrafımda, ne olur beni kurtarın' yazmış. Biz her yeri arıyoruz ama kendisini bulamadık.
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