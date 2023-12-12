Oktay Derelioğlu'na saldırı olayında istenen ceza belli oldu! Doktor raporunda dikkat çeken detay
Trafikte saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na saldıran şüpheliler hakkından 4 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Derelioğlu'nun uğradığı saldırı sonucu verilen doktor raporunda ise dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldıran şüphelilerin hakkında 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler ile Oktay ve eşi Başak Derelioğlu'nun Kadıköy Erenköy Mahallesinde trafikte öne geçme sebebiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda Oktay Derelioğlu'nun yaralandığı anlatıldı.
İddianamede Oktay Derelioğlu'nun doktor raporuna da yer verildi. Rapora göre Oktay Derelioğlu'nun etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığı ve saptanan kemik kırığının hayati fonksiyonlarına etkisinin orta iki derece olduğu belirtildi. Şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.
İddianamede şüphelilerin suçlamayı kabul etmedikleri ancak doktor raporu ve kamera görüntülerinde üzerlerine atılı 'kasten yaralama' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.
Şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılmaları istendi. Ayrıca, Zekai Karaçoban, Nurettin Karaçoban, Oktay Derelioğlu ve Başak Derelioğlu hakkında, 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
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