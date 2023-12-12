Oktay Derelioğlu’na saldırı olayında istenen ceza belli oldu! Doktor raporunda dikkat çeken detay





İddianamede Oktay Derelioğlu'nun doktor raporuna da yer verildi. Rapora göre Oktay Derelioğlu'nun etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığı ve saptanan kemik kırığının hayati fonksiyonlarına etkisinin orta iki derece olduğu belirtildi. Şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.