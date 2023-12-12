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Kuzey Marmara'da feci kaza! Yardım etmek isterken araç çarptı: 4 ağır yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2023
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Kuzey Marmara’da feci kaza! Yardım etmek isterken araç çarptı: 4 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan bir aracı çekmek için bölgeye gelen çekici ve yardım için duran bir araca başka bir araç çarptı. Kazada 4 kişi ağır şekilde yaralandı.

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