Altındaki artış en çok onu etkiledi! 350 bin TL’ye alıcı buluyor

Altının gram fiyatının her geçen gün artması en çok dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziğini etkiledi. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar Trabzon Hasır Bileziğinin seti 110 bin TL civarlarında satılırken, bugün bu fiyat katlanarak 250-350 bin seviyelerine kadar yükseldi.





Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, 2023 yılında altın fiyatlarındaki artışla birlikte Trabzon Hasır Bileziği'ne fazla bir ilgi olmadığını söyledi.