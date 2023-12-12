12 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Abi kardeş kavgasında kan aktı! Nedeni ise 'pes' dedirtti

Abi kardeş kavgasında kan aktı! Nedeni ise 'pes' dedirtti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2023
ABONE OL
Abi kardeş kavgasında kan aktı! Nedeni ise ’pes’ dedirtti

Küçükçekmece'de 34 yaşındaki Fatih Korur, eşyalarını kullanmaması için uyardığı kardeşi Erdi Korur'u bıçakladı. Bıçaklanan kardeş, ağır yaralanırken abi ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA