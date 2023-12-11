İstanbul beyaza bürünecek ❄️Avrupa’dan İstanbul’a tarihli kar uyarısı | Atkı ve bereleri hazırlayın ⛄ Yeni dalga geliyor radara yansıdı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Van haric ) aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu