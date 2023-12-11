İstanbul beyaza bürünecek ❄️Avrupa'dan İstanbul'a tarihli kar uyarısı | Atkı ve bereleri hazırlayın ⛄ Yeni dalga geliyor radara yansıdı
Aralık ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları giderek düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunurken, vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı? sorularına yanıt arıyor. Vatandaşlar ve öğrenciler kar heyecanını yaşamak isterken Avrupa'dan İstanbul için tarihli uyarı geldi.
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası yavaş yavaş bölgeleri terk ederken, radara yeni bir bulut kütlesi takıldı. Aralık ayının ortalarına doğru vatandaşlar kar yağışı beklerken sıcaklıklar da düşüşe geçti. Kar yağışı bazı bölgelerde etkisini gösterirken, bazı illerde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞIŞI
Bugün ve yarın yurdun kuzey batısı dışında diğer bölgelerde yağış görülecek. Yağışlar çarşamba günü doğuda devam edecek. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.
ANKARA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLEBİLİR
Ankara ve İzmir'de üç gün yağış var. Ankara'da gece saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul'da ise üç gün yağış görülmeyecek, hava parçalı çok bulutlu olacak. Ankara'da en yüksek sıcaklık 10, İstanbul'da 11, İzmir'de 15 derece civarında seyredecek.
AVRUPA'DAN İSTANBUL'A TARİHLİ KAR UYARISI
Avrupa tahmin modelinden İstanbul'a yönelik önemli uyarılar daha önce de yapılmıştı. Modelden son olarak İstanbul'da kar yağışının beklendiği güne ilişkin bilgi verildi. Aktarılan bilgide, İstanbul'da yaşayan vatandaşların dikkatli olması tavsiye edildi.
Avrupa tahmin modelinde yer alan bilgiye göre Aralık ayının ortalarına denk gelen 17 Aralık tarihinde İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, iki farklı harita paylaşarak hangi bölgelerde kar yağışı beklendiğini tek tek saydı.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Ökten "İşte kar haritası. Ülke genelinde kar yağışları etkili olabilir. Son güncelleme ciddi kar yağışları verdi. İstanbul, Marmara'nın güney ve doğusu ve Karadeniz bölgesi en şanslı yerler. Kar takibi başlıyor..." dedi.
"ÜLKEMİZE YOĞUN KAR YAĞIŞLARI VERDİ"
Amerika modelinin paylaştığı haritayı yorumlayan Kerem Ökten, "Ülkemize yoğun kar yağışları verdi. İstanbul, Ankara ve Bursa da dahil. Mor renkler kar. Yakında gündemimiz kar alacak..." ifadelerini kullandı.
"YENİ DALGA RADARA YANSIDI"
Aralık ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düşüşe geçerken, yeni soğuk hava dalgası radara yansıdı. Balkanlar üzerinden giriş yapacak olan bulutların özellikle salı günü İstanbul'da sağanağa neden olacak.
HAVA NASIL OLACAK?
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ( Eskişehir haric ), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ( Rize ve Artvin haric ), Doğu Anadolu ( Van haric ), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla Kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçecegi bekleniyor
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Muğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerin puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevreleri ile Mersin'in batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli ( Eskişehir haric ) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Rize ve Artvin haric ) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Van haric ) aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar
MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı
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