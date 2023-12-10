Kuvvetli kar yağışı geliyor! Gece saatlerine dikkat! Meteoroloji'den o şehirler için son dakika uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğ tarafından yapılan 5 günlük hava raporu paylaşımında çok sayıda ilde kar yağışının etkili olacağı belirtilirken, bazı illerde de fırtınanın beklendiği belirtildi. Diğer yandan vatandaşlardan sis durumuna karşı dikkatli olmaları istendi. Peki ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda yurt genelinde etkili olan yağışların süreceği ve özellikle doğu illerinde kar yağışının etkili olacağı görüldü.
Diğer yandan çok sayıda ilde fırtına beklenirken, özellikle sabah saatlerinde oluşacak sis nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
ÇOK SAYIDA İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
O İLLERİ KAR VURACAK
Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
NORMALİN 3-5 DERECE ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ORTA KARADENİZ'DE FIRTINA
Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Samsun arası) rüzgarın Pazar (10.12.2023) günü sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
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