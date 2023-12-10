1915 Çanakkale Köprüsü’ne büyük ödül! Yılın projesi seçildi

Jüri üyelerinin, tasarım ve inşaat zorlukları, yerel topluluklara ve sektöre sağlanan faydalar, kalite, yenilikçilik ve güvenliğe olan bağlılıkları inceleyerek değerlendirmede bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize eden çok önemli bir projemiz. 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü.