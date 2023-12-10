Bedelli askerlik 2024 ücreti ne kadar, nasıl ödenir? Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak 2024? MSB bedelli askerlik Şubat celp tarihleri...
Bedelli askerlik ücreti ne kadar?", "Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?" gibi soruların cevabı merak konusu oluyor. Şubat 2024 sınıflandırma dönemi yaklaşırken, yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte konuya ilişkin detaylar...
2024 yılına girerken, bedelli askerlik ücreti beklentileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve memur zammı üzerinden şekilleniyor. Memur zammının belirlenmesiyle birlikte, 2024 Ocak ayından itibaren yeni bedelli askerlik ücretleri uygulanacak. Bu nedenle, başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, 2024 yılının ilk yarısında ödenecek bedelli askerlik ücretlerini merakla bekliyor.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen askerlik yaşı gelmiş kişilerin ve askerlik hizmetini yerine getirmemiş, yaş sınırlamasına takılmadan bireyler askerlik şubelerine giderek ya da e-devlet sistemi üzerinden bedelli askerlik başvuruları yapabilmektedir.
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayı itibariyla güncel bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 TL olarak belirlenmişti.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.
Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.
MSB SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
-Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Şubat 2024
-Er (2'nci Grup) 07 Mart 2024
-Er (3'üncü Grup) 18 Nisan 2024
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ
1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.
3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.
4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.
5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;
a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,
b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,
c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,
ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,
d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,
e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.
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