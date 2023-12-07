Bulabilen dünya rekoru kırıyor! Görseldeki zehirli akrebi 15 saniyede bulmak neredeyse imkansız! Henüz bulan çıkmadı

Zehirli akrep optik illüzyonu, dünya genelinde büyük bir merak uyandırıyor. Ormandaki bu optik illüzyon testinde gizli olan zehirli akrebi 15 saniyede bulabilen kişi, dünya rekoru kırıyor. Test, üstün zeka ve dikkat gerektiriyor; ancak 50 kişiden sadece biri bile bu zorlu görevin üstesinden gelebilmiş değil. Binlerce kişi tarafından denenen ve sosyal medyada viral olan testte, görseldeki zehirli akrebi bulmak neredeyse imkansız gibi görünüyor.

15 SANİYEDE BULABİLMEK NEREDEYSE İMKANSIZ!

Optik illüzyon testinde, ormandaki karışıklık ve çalıların yoğunluğu, zehirli akrebi bulmayı oldukça zorlaştırıyor. Görseldeki akrebi bulmak için dikkatlice bakmak ve görseli yakından incelemek gerekiyor. Zehirli akrebi bulma süreci, 15 saniyede çözülmesi neredeyse imkansız olan bu testte dünya rekorunu elde eden kişinin başarısı, optik illüzyonun zorluğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.