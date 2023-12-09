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Ölüm getiren manevra: Otomobilin içindeki iki gencin acı sonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2023 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
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Ölüm getiren manevra: Otomobilin içindeki iki gencin acı sonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin denize düşmesi sonucu 24 yaşındaki B.Ç. ile 22 yaşındaki Y.Z. hayatını kaybetti. Otomobilin, iddiaya göre hareket etmek için manevra yaparken denize düştüğü belirtildi.

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