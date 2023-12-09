Mezarlıkları kazıp ceset kaçırmaya başladılar! Köylüler isyanda: Ölülerimiz artık toprakta yatamıyor





"CENAZEMİZİ MEZARDA JİLETLİ TEL SERİP, KİREÇ DÖKEREK KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Cenazelerini defnederken kireç ve jiletli tel ile önlem aldıklarını ifade eden Ergin, "Cenazemizi defnederken mezara kireç döküyoruz. Cenazenin kokusunu toprak dışarıya vermesin diye kireç döküyoruz. Jiletli tel seriyoruz. Bunu da ayın cenazeyi mezardan çıkarmasın diye seriyoruz. O tel, ayıya zarar veriyor. Yeterince derin kazamıyor, patisini yırtıyor. Yoksa cenazemizi mezardan çıkartacak. Ondan sonra götürüp, kim bilir nerede parçalayacak" diye konuştu.

Yetkililerden yaşadıkları soruna çözüm bulmalarını isteyen Ergin, "Birkaç yıl önce hem ilçemizde hem Küre'de hem de çevre ilçelerimizde ayının, cenazelerimizi mezardan çıkartıp götürüp bir yerde yediğini biliyoruz. Bizler de bu yüzden cenazemizi korumaya çalışıyoruz ama bu nasıl yaparız, nasıl önlem alırız bunu bilemiyorum. Ölülerimiz dahi artık toprakta yatamıyor, onları saklayamıyoruz. Büyüklerimizden çözüm istiyoruz. Bizleri korusunlar" şeklinde konuştu.