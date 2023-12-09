Mezarlıkları kazıp ceset kaçırmaya başladılar! Köylüler isyanda: Ölülerimiz artık toprakta yatamıyor
Kış uykusuna yatamayan ayılar, bu kez de Kastamonuları canından bezdirdi. Ağlı ilçesinde ayılar, yeni defnedilen cenazelerin mezarını kazmaya başladı. Mezarın içerisine jiletli tel sararak cenazeleri ayılardan korumaya çalışan vatandaşlar, yaşanan ayı problemine çözüm bulunmasını istedi.
Bu yıl kış uykusuna yatamayan ayılar, yine mezarlıklara musallat oldu. İnebolu ve Ağlı ilçesinde yaklaşık 60 gün önce hayatını kaybeden vatandaşların mezarları da kış uykusuna yatamayan ayılar tarafından kazıldı. İnebolu ilçesi Cünürye Mahallesi'nde bulunan mezarı kazmaya çalışan ayı, köpeklerin tepki vermesi üzerine cenazeyi çıkartamadan kaçtı. Bu olayın üzerinden kısa bir süre sonra Ağlı ilçesinde de aynı durum yaşandı. Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyünde mezarlığa gelen ayı, yaklaşık 3 ay önce cenaze defnedilen mezarı kazmaya çalıştı. Mezara yerleştirilen dikenli tel sayesinde ayı amacına ulaşamadı.
Bereketli köyü ile çevresindeki köylerdeki mezarlıklara musallat olan ayılar, 7 mezarı açmaya çalıştı. Köy sakinlerinin dikkati sayesinde ayılar, bölgeden uzaklaştırılırken açılan mezarlar ise vatandaşlar tarafından yeniden kapatıldı. Artan ayı saldırıları sebebiyle köy sakinleri korktuklarını söyledi.
"MEZARLIĞIMIZA BİR FATİHA OKUMAYA DAHİ GİDEMEZ OLDUK"
Bereketli köyünde yaşayan Cahit Ergin, "Yaklaşık 3-4 ay önce evladımızı burada defnettik. Fakat o vahşi hayvan, ölülerimizi dahi rahat bırakmıyor. Mezarın üstünü tamamen kapatmıştık, toprağın hepsini atamamıştık. Ölülerimize de zarar veriyor. Bizler, buna bir çare ya da çözüm bulamıyoruz. Son 1 yıldır bu olaylar tamamen daha da fazla arttı. 700-800 civarında olan ayı popülasyonunun bin 600'ların üzerine çıktığını söylüyorlar. Bu hayvanlar bizleri abluka altında aldı. Mezarlığımıza bir Fatiha okumaya dahi gidemez olduk. Komşumuza oturmaya da gidemiyoruz. Buna büyüklerimiz bir önlem alsınlar" dedi.
"CENAZEMİZİ MEZARDA JİLETLİ TEL SERİP, KİREÇ DÖKEREK KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Cenazelerini defnederken kireç ve jiletli tel ile önlem aldıklarını ifade eden Ergin, "Cenazemizi defnederken mezara kireç döküyoruz. Cenazenin kokusunu toprak dışarıya vermesin diye kireç döküyoruz. Jiletli tel seriyoruz. Bunu da ayın cenazeyi mezardan çıkarmasın diye seriyoruz. O tel, ayıya zarar veriyor. Yeterince derin kazamıyor, patisini yırtıyor. Yoksa cenazemizi mezardan çıkartacak. Ondan sonra götürüp, kim bilir nerede parçalayacak" diye konuştu.
Yetkililerden yaşadıkları soruna çözüm bulmalarını isteyen Ergin, "Birkaç yıl önce hem ilçemizde hem Küre'de hem de çevre ilçelerimizde ayının, cenazelerimizi mezardan çıkartıp götürüp bir yerde yediğini biliyoruz. Bizler de bu yüzden cenazemizi korumaya çalışıyoruz ama bu nasıl yaparız, nasıl önlem alırız bunu bilemiyorum. Ölülerimiz dahi artık toprakta yatamıyor, onları saklayamıyoruz. Büyüklerimizden çözüm istiyoruz. Bizleri korusunlar" şeklinde konuştu.
"ARI KOVANLARINA ZARAR VERDİKLERİ GİBİ MEZARLARIMIZA DA ZARAR VERİYORLAR"
Ayıların, kovanlarına ve hayvanlarına da zarar verdiğini belirten Malik Kılınç ise "Bu yıl özellikle ayı vakalarında bir artış gördük. Mahallemizde ayılar, arı kovanlarına zarar verdikleri gibi mezarlarımıza da zarar veriyorlar. Artık buna bir çare bulunması gerekiyor. Bu cenazeyi ben defin ettim. 3 ay kadar falan oldu. Bu şekilde yeni defnedilmiş cenazelere ayıların zarar verdiğine şahit oluyoruz. 2-3 yıl öncesine kadar Kastamonu'da 800 civarında olan ayı sayısının şu anda bin 600'lere kadar çıktığını söylüyorlar. Ayı popülasyonunda gerçekten bir artış görülüyor. Buna da bir çare bulunması gerekiyor. Çünkü mezarlarımızı görüyorsunuz, zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı.
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