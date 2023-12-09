Mersin'de kadın cinayeti! Sevgilisinin evine gitti annesinin yanında öldürdü
Mersin'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinde silahlı vurulan 24 yaşındaki İrem Sağlam, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin gözünün önünde öldürülen kadının cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, taksiyle kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde İrem Sağlam'ın (24) evine gelen Mehmet T. A. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Mehmet T. A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'ın kafasına tek el ateş etti. Evde annesi ile kardeşleri bulunan Sağlam'ın ailesi durumu polise ve 112'ye bildirirken, zanlı bir kaç el daha sağa sola ateş ederek olay yerinden taksiyle kaçtı.
İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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