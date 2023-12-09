Mersin’de kadın cinayeti! Sevgilisinin evine gitti annesinin yanında öldürdü

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Mehmet T. A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'ın kafasına tek el ateş etti. Evde annesi ile kardeşleri bulunan Sağlam'ın ailesi durumu polise ve 112'ye bildirirken, zanlı bir kaç el daha sağa sola ateş ederek olay yerinden taksiyle kaçtı.