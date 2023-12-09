09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü

Sarıyer'de istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.12.2023 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
ABONE OL
Sarıyer’de istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü

Son dakika haberi... Sarıyer Zümrütevler'de toprak kamasıyla birlikte istinat duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bir bina boşaltıldı.

İstanbul Sarıyer'de Merkez Mahallesi Baraj Sokak'taki istinat duvarı, yaşanan toprak kaymasının ardından çöktü.

Sarıyer’de istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü

Olayın yaşandığı alanın yanındaki otoparkta bulunan 4 araç, yıkılan duvarın altında kaldı.

Sarıyer’de istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, 2 katlı bir bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sarıyer’de istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü

Yıkılan duvarın altında kalan araçlarda hasar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA