Kocaeli’nde palet fabrikasında yangın: Gecenin karanlığı alevlerle aydınlandı

Yangın tüm fabrikayı sararken gecenin karanlığını gökyüzüne yükselen alevler aydınlattı. Yaralı olup olmadığı bilgisine henüz ulaşılamadı.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, A Haber'e özel yaptığı açıklamasında, "Yangın başlangıç sebebi henüz tespit edilemedi. Ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır. 47 araç 132 personelle yangına müdahale ediliyor. Çevreye herhangi bir sıçrama ihtimali bulunmuyor.