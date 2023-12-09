Kocaeli'nde palet fabrikasında yangın: Gecenin karanlığı alevlerle aydınlandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahaleleri sürerken alevlerin arasında zaman zaman patlama sesleri de yükseldi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Olay yerine giden A Haber muhabiri Damla Karasu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den son durum hakkında bilgi aldı. Büyükgöz, "47 araç 132 personelle yangına müdahale ediliyor. Çevreye herhangi bir sıçrama ihtimali bulunmuyor. Tahminen yangının 3-4 saat daha devan etmesi bekleniyor ama yangın kontrol altında." dedi.
Yangın, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3. Sokakta bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın tüm fabrikayı sararken gecenin karanlığını gökyüzüne yükselen alevler aydınlattı. Yaralı olup olmadığı bilgisine henüz ulaşılamadı.
GEBZE BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, A Haber'e özel yaptığı açıklamasında, "Yangın başlangıç sebebi henüz tespit edilemedi. Ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır. 47 araç 132 personelle yangına müdahale ediliyor. Çevreye herhangi bir sıçrama ihtimali bulunmuyor.
Tahminen yangının 3-4 saat daha devan etmesi bekleniyor ama yangın kontrol altında. Mal sahiplerinden aldığımız bilgiye göre de depoların yanması durumunda herhangi bir zehirli gaz oluşturmadığı. Bu yüzden vatandaşlarımız tedirgin olmamalılar." ifadelerini kullandı.
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