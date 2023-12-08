Ekinoks tarihleri 2024 | En uzun gece ne zaman, hangi tarihte yaşanacak? Kış dönümü nedir?

Dünya, kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda Güneş'in etrafında da yörünge hareketine devam eder. Bu hareketin yarattığı astronomik olaylardan biri de en uzun gece ve en kısa gün yaşanmasına sebep olan güneş ışınlarının dünyaya ulaşma açısıdır. Oğlak Dönencesi'nde Güneş ışınları dik olarak geldiği gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanırken, güney yarımkürede yaz gün dönümü meydana gelir. Peki en uzun gece ne zaman, hangi tarihte yaşanacak?

21 Aralık'ta, Türkiye ve Kuzey yarımküredeki birçok ülkede kış gün dönümü yaşanır. Bu gün, Kuzey yarımkürede en uzun geceye işaret eder çünkü Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açı ile gelir. Türkiye, Kuzey yarımkürede olduğu için bu tarihte en uzun geceye tanıklık eder.