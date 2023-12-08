Ekinoks tarihleri 2024 | En uzun gece ne zaman, hangi tarihte yaşanacak? Kış dönümü nedir?
Dünya, kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda Güneş'in etrafında da yörünge hareketine devam eder. Bu hareketin yarattığı astronomik olaylardan biri de en uzun gece ve en kısa gün yaşanmasına sebep olan güneş ışınlarının dünyaya ulaşma açısıdır. Oğlak Dönencesi'nde Güneş ışınları dik olarak geldiği gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanırken, güney yarımkürede yaz gün dönümü meydana gelir. Peki en uzun gece ne zaman, hangi tarihte yaşanacak?
Dünya, kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda Güneş'in etrafında da yörünge hareketine devam eder. Bu hareketin yarattığı astronomik olaylardan biri de en uzun gece ve en kısa gün yaşanmasına sebep olan güneş ışınlarının dünyaya ulaşma açısıdır. Oğlak Dönencesi'nde Güneş ışınları dik olarak geldiği gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanırken, güney yarımkürede yaz gün dönümü meydana gelir. Peki en uzun gece ne zaman, hangi tarihte yaşanacak?
21 Aralık'ta, Türkiye ve Kuzey yarımküredeki birçok ülkede kış gün dönümü yaşanır. Bu gün, Kuzey yarımkürede en uzun geceye işaret eder çünkü Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açı ile gelir. Türkiye, Kuzey yarımkürede olduğu için bu tarihte en uzun geceye tanıklık eder.
21 Aralık'tan sonra, yani 23 Aralık itibariyle geceler kısalır ve gündüzler uzamaya başlar. Bazı ülkelerde, bu dönemdeki orta nokta ya da dönüm noktası, yazın veya kışın tam ortası olarak kabul edilebilir. Güney yarımkürede ise tam tersi bir durum yaşanır; 21 Aralık'ta en uzun gün yaşanır.
Ülkemizde, 21 Aralık'ta en uzun gece, Kuzey'deki Sinop gibi bölgelerde 15 saat 6 dakika sürer. Güney'deki Hatay ise 14 saat ile en kısa geceye sahne olur. Bu özel gün, gündönümü olarak adlandırılır ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu anı temsil eder. Gündüzlerin kısalmaya veya uzamaya başladığı bu an, doğa olayları ve mevsim geçişleri açısından önemlidir.
EKİNOKS (GÜN DÖNÜMÜ) TARİHLERİ
21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarım küre sonbahara girer.
21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.
23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.
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