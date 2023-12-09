Denizli'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar yol kenarına savrularak durabildi.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ağur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada diğer sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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