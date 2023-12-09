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Denizli'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2023
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Denizli’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Pınaryazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Ferdi Ağur idaresindeki 07 AHU 068 plakalı otomobil, A.T.'nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar yol kenarına savrularak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ağur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada diğer sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçlar bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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